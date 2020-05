Bari, riapre il mercato: mascherine e accessi contingentati

Dopo quasi due mesi di inattività, oggi a Bari ha riaperto il mercato nel rione Japigia, nel rispetto delle misure di sicurezza per limitare i contatti tra i clienti. Gli ingressi, infatti, sono stati contingentati dalla polizia locale, gli accessi sono stati transennati, e nell’area mercatale si entra solo con la mascherina.

Per far rispettare le distanze ed evitare assembramenti, i commercianti sono stati divisi in due aree: dal lato di via Pitagora sono state sistemate le bancarelle per la vendita di carne e pesce; mentre via Peucetia è stata riservata alla vendita di frutta e verdura. Le bancarelle sono state sistemate a una distanza minima l’una dall’altra di cinque metri, in alcuni casi anche nove. Almeno una cinquantina di persone questa mattina alle 9 erano già in fila in attesa di poter fare la spesa.

(foto Luca Turi)