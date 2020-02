Bari, messa nella cripta con cardinale Bassetti, Emiliano: «Scelti come luogo di dialogo»

«Siamo emozionatissimi e felicissimi. Si sta compiendo una profezia, di cui si parlerà in questo sinodo di vescovi. Tanti anni fa Papa Giovanni Paolo II quando venne qui a Bari affidò un compito alla città e alla regione: quello di essere il luogo dove costruire il dialogo ecumenico e anche interreligioso tra tutte le genti del Mediterraneo. Piano piano siamo arrivati a questo evento e la giornata del 23 febbraio sarà qualcosa di straordinario: non so quante volte il presidente della Repubblica e il Papa si siano incontrati fuori da Roma». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che con il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha partecipato alla messa concelebrata nella cripta della Cattedrale di Bari, alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in apertura dell’incontro "Mediterraneo, frontiera di pace», che si concluderà domenica con la visita di Papa Francesco a Bari e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

CACUCCI: RIFLESSIONE SULLA NECESSITA' DELLA PACE - «In questo grande lago di Tiberiade, come lo chiamava La Pira, il Mediterraneo, oggi i conflitti si sono moltiplicati, con guerre che ci sembrano molto lontane ma che poi verifichiamo negli effetti attraverso questi tanti che sono costretti a fuggire e vengono da noi. Quindi il Mediterraneo diventa il luogo nel quale noi abbiamo bisogno di riflettere sulla necessità della pace, soprattutto con un confronto da parte dei pastori di quelle chiese che si affacciano lungo questo grande mare». Lo ha detto monsignor Francesco Cacucci, vescovo di Bari-Bitonto,dopo la messa concelebrata nella cripta della Cattedrale di Bari, alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che ha aperto la cinque giorni dedicata all’incontro "Mediterraneo, frontiera di pace».

LE PAROLE DEL CARDINALE BASSETTI - «Nel Padre Nostro ho chiesto al Signore che tutti coloro che vivono sulle rive di questo immenso lago di Tiberiade allargato possano chiamare l’unico Dio come padre e questo sarebbe già un segno di pace». Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei,dopo la messa concelebrata nella cripta della Cattedrale di Bari nella giornata di apertura del'incontro di riflessione e spiritualità "Mediterraneo, frontiera di pace», che da oggi riunisce 60 vescovi provenienti da 20 Paesi del Mediterraneo e che culminerà domenica con la messa di Papa Francesco.

«Tutte e tre le religioni che nascono dal seme di Abramo, la religione ebraica, la religione cristiana e musulmana - ha aggiunto Bassetti - hanno questa concezione di Dio padre, di Dio provvidenza, di Dio misericordioso. Basterebbe che entrasse nel cuore questo insegnamento profondo e fosse messo in pratica e sarebbe la pace non solo nel Mediterraneo ma su tutto il mondo».

Bassetti ha poi spiegato la scelta di organizzare questo evento a Bari. «La figura di San Nicola - ha detto - ci riporta a tutto l’Oriente. Bari anche per la sua civiltà è il baricentro del Mediterraneo. Avevamo fatto anche valutazioni diverse di altre città, per esempio Palermo, Roma, Firenze, Venezia, poi abbiamo deciso Bari».