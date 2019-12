Bari, ultima mattina del 2019, tra spese per il cenone e attesa per il Concerto

BARI - Pescherie e salumerie prese d'assalto, e chi non è chiuso in casa a cucinare per il cenone ha già preso i primi posti disponibili per godersi da una posizione privilegiata il concertone di questa sera in Piazza della Prefettura, in diretta su Canale 5: mattinata dell'ultimo dell'anno a doppio binario per i baresi. Negozi e supermercati pienissimi, per accaparrarsi pesce fresco e altre prelibatezze da portare in tavola questa sera, aspettando la mezzanotte per brindare tutti insieme. Chi, invece, ha optato per un 31 dicembre in piazza, complice il bel tempo di oggi e il Concerto di questa sera, con tutti gli artisti del momento e gli idoli dei giovanissimi, è già davanti alle transenne, sperando di riuscire ad avere un posto in prima fila e, perché no, un selfie dell'ultimo minuto con i cantanti che si alterneranno sul palco. Due modi alternativi di trascorrere l'ultima giornata del 2019, che rispecchiano perfettamente i gusti e le tendenze del nostro Paese. In attesa di scoprire cosa ci riserverà questo 2020.

(foto Luca Turi)