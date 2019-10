Bari, attraversa la tangenziale a piedi: travolto e ucciso da autocarro

Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato travolto e ucciso da un autocarro questa mattina sulla tangenziale nord di Bari, all'altezza dello svincolo di Santa Fara. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'uomo ha attraversato la carreggiata mentre sopraggiungeva un autocarro che non ha potuto evitarlo: il corpo è stato trascinato per alcune decine di metri fino a quando il mezzo non si è fermato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per effettuare i rilievi. Pesanti le ripercussioni sul traffico che è rimasto letteralmente paralizzato fino al completamento dei rilievi dell'incidente.