Gioia del Colle, 3 auto in fiamme in pieno centro: palazzi danneggiati

Incendio nella notte a Gioia del Colle (Ba), dove tre auto sono andate a fuoco nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele danneggiando anche le facciate dei palazzi vicini. La zona è stata messa in sicurezza. Non ci sono feriti e le cause del rogo sono ancora ignote. Indagano i carabinieri.

(foto Luca Turi)