Bari, l'ex liceo Socrate diventato ghetto per migranti

«Versa in gravi condizioni igienico-sanitarie e strutturali, l’ex liceo classico Socrate, in via Fanelli nel cuore del quartiere san Pasquale, da anni occupato da oltre 70 extracomunitari. Un edificio, dichiarato inagibile dall’ex Provincia e dimenticato dalle istituzioni. L’ex Socrate continua ad essere abbandonato, lasciato al suo destino ed occupato abusivamente». E’ quanto dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre e Michele Caradonna, a seguito di un sopralluogo effettuato nell’edificio.

«L’ex Socrate era oggetto di una convenzione stipulata nel 2014 fra Comune e Regione, mai rispettata. Il protocollo d’intesa impegnava il Comune alla messa in sicurezza della struttura e la Regione al reperimento delle risorse necessarie, nell’ambito dei fondi strutturali dei programmi operativi Fes e Fesr 2016-2020. Parte attiva del percorso dovevano essere proprio i migranti, chiamati a partecipare alla riqualificazione dell’edificio grazie al “cantiere scuola” messo a punto da Formedil Bari. Nulla di fatto, invece perché le risorse non sono mai state trovate e il progetto non è mai partito. Bari si ritrova così ad avere nel bel mezzo di un quartiere popoloso un bene pubblico diventato un ghetto di extracomunitari che vivono in gravi condizioni igienico–sanitarie».