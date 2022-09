Campionato di società, Vigili del Fuoco Brindisi fa tris di medaglie

Tris di medaglie, un podio completo, da parte del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Carrino di Brindisi al campiona italiano di società di canottaggio. Lo scenario piemontese di Lago di Candia, in quest'ultimo weekend, ha visto gareggiare le categorie agonistiche, alle quali si è affiancato il Trofeo delle Regioni e i meeting nazionale per le categorie Allievi, Cadetti e Master, ovvero non agoniste.

Brindisi, presieduto dal comandante provinciale Giulio Capuano ed allenato da Antonio Coppola, ha ottenuto risultati brillanti. Oro ottenuto da Francesco Tanzarella nel singolo categoria Cadetti, distaccando non di poco i diretti inseguitori. Il Due Senza di Matteo e Davide Palazzo si è dovuto fermare in semifinale dopo aver ottenuto il quinto posto a causa di un problema tecnico. Nel singolo Master maschile, è medaglia di bronzo per Fabio Corrado, mentre nel singolo 7.20 categoria Allievi C maschile Massimiliano Lamendola ottiene il sesto posto.

Il due coppia di Gabriele Guadalupi e Francesco Catanaese ottiene il quinto posto in Finale B. Nelle rappresentative regionali, svoltesi domenica, Francesco Tanzarella continua a mostrare il suo valore, ottenendo un argento in una gara molto combattuta nel singolo categoria Cadetti maschile. Quarto posto invece per il quattro di coppia misto pugliese, a bordo del quale vi era Davide Palazzo.

Si chiude quindi con un buon bilancio la trasferta piemontese del Gruppo Sportivo che, una volta rientrato a Brindisi, continuerà il suo allenamento in vista della regata regionale che si svolgerà proprio nel porto brindisino nelle prossime settimane, ma, soprattutto, occhio ai due atleti Nicola Centonze e Matteo Palazzo, che, dopo aver vinto il titolo italiano ai Campionati italiani Beach Sprint di Barletta sul doppio coast al Junior maschile, parteciperanno, vestendo la maglia azzurra, ai mondiali di beach sprint in programma 14 e 16 ottobre 2022 a Saundersfoot in Galles.