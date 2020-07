«Pizzica Pizzica»: nuovo video per il Mattia Ciullo Ensemble

Sarà pubblicato il 1 agosto su YouTube il video "Pizzica Pizzica", del Mattia Ciullo Ensemble. Un progetto che nasce dopo la pubblicazione del primo album "Pizzicati se nasce" e che costituisce il primo tassello del prossimo disco. L'obiettivo di Mattia e dell'iniziativa è quello di prendere testi originali di brani popolari salentini e riarrangiarne la musica. Affiancato da veterani del panorama salentino, questo video vede la partecipazione di Dario Trisolino, Antonella Trecchi, Vincenzo Rocca, Gabriele Vallo, Cristian M.del Gottardo, Daniele Chiave, Genny Ciullo.

Mattia Ciullo nasce a Tricase (Le) nell'agosto del 2004. Già da piccolo inizia a coltivare la passione per il tamburello tramite il nonno materno, e all'età di soli cinque anni si trova sul palcoscenico a suonare. Dopo esperienze in tutta Italia capaci di indirizzarlo verso un personale cammino, dà vita, all'età di quattordici anni, al suo Ensemble musicale, affiancato da veterani dell'ambito musicale e da coetanei che, come lui, studiano musica; infatti gli arrangiamenti presentano uno stile innovativo e ricco di un'immagine personale di ogni componente, e proprio per questo la sua musica si distingue.