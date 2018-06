Balotelli "il razzismo fa molto male"

TORINO, 3 GIU - "Il razzismo fa molto male, dà fastidio. E' ora che l'Italia diventi come tanti Paesi, più aperta, e cominci a integrare le persone che vengono da fuori". E' la riflessione di Mario Balotelli alla vigilia dell'amichevole a Torino con l'Olanda. "Essere il capitano? Sono qui per fare gol - dice -: si può essere un esempio anche senza indossare la fascia", anche se "sarebbe un bel segnale per gli immigrati africani rappresentare il mio Paese da originario africano e capitano. Il nuovo governo? Non sono ancora un politico, quando lo sarò risponderò...".