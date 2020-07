Il grazie di Pupi Avati ad una libreria di Taranto: «Coraggio, resistete!»

TARANTO - Il Maestro Pupi Avati manda, con un video messaggio, il suo personale ringraziamento alla libreria Mandese di Taranto, per l'ottimo lavoro di divulgazione culturale svolto in decenni di attività, passando di padre in figlio e di fratello in sorella. Il filmato è stato pubblicato su Facebook: «Aver scoperto che a Taranto esiste una realtà tenuta in vita per generazioni dalla famiglia Mandese, mi commuove. Li ringrazio per questa sopravvivenza in un momento in cui il libro trova un'infinità di ostacoli attorno a sé - spiega il Maestro - Coraggio, resistete contro tutto e tutti, Spero di poter venire presto a Taranto».

La famiglia di librai tarantini ha poi commentato il video con commozione: «Abbiamo ricevuto questo dono, di cui facciamo tesoro per non dimenticare mai chi siamo, da dove veniamo ma anche perché il suo messaggio profondo ci indichi dove vogliamo andare. Non è un momento semplice, a maggior ragione il messaggio del Maestro Pupi Avati è per noi motivo di grande orgoglio. Lui ci parla con una saggezza e una semplicità che vanno dritte al cuore. Speriamo di poter ricambiare la sua fiducia nei nostri confronti facendo sempre del nostro meglio. Grazie Maestro!»