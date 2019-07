Taranto, blitz dei cc in città: due arresti e 11 motocicli sequestrati

TARANTO - Proseguono i serrati controlli a tutto campo dei militari del Comando Provinciale di Taranto all’interno della Città Vecchia, ieri sera infatti, al fine di prevenire e reprimere gli endemici fenomeni criminali e di illegalità diffusa che affliggono il centro storico i carabinieri hanno setacciato per ore l’isola del borgo antico e hanno tratto in arresto due persone e sequestrato 11 motorini.

In manette sono finiti un rumeno 29enne con numerosi precedenti alle spalle, il quale al termine di un rocambolesco tentativo di fuga tra i tetti dei palazzi della città vecchia, che è stato bloccato dagli uomini della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, i quali, con l’ausilio del Nucleo Cinofili e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, è stato trovato in possesso di 80 gr. di eroina, e un 28enne sorvegliato speciale, il quale è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Investigativo mentre si disfaceva, durante un controllo preordinato, di un busta risultata contenere un vero e proprio mini market della droga (13 grammi di cocaina, 7 grammi di eroina, 3 piantine di marijuana, un apparato ricetrasmittente, la somma contante di 1067 € e un bilancino di precisione).

Entrambi gli arrestati, al termine delle incombenze di rito, sono stati portati in carcere.

In contemporanea sono stati effettuati numerosi controlli – unitamente a personale tecnico dell’ENEL – finalizzati alla repressione dei furti di energia elettrica, al termine dei quali sono state denunciate in stato di libertà due persone in quanto avevano illecitamente allestito, all’interno delle rispettive abitazioni, collegamenti abusivi alla rete elettrica pubblica; è stata denunciata una persona per ricettazione poiché sorpresa in possesso di un motociclo rubato e sono stati perquisiti diversi circoli ricreativi e sottoposte a controlli alcune attività commerciali. Nel corso del servizio sono state rilevate numerose infrazioni al codice della strada: 22 sono state nel complesso le contravvenzioni elevate, per lo più connesse al mancato uso del casco, alla mancanza di copertura assicurativa e all’omessa revisione di veicoli, per un totale di € 14.000,00 di sanzioni pecuniarie inflitte e l’avvenuto decurtamento di 55 punti complessivi dalle patenti degli indisciplinati conducenti. Ben 11 i motorini sequestrati.