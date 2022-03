Storie a Mezzogiorno: dal profondo Salento ecco Alberto il “signore dei Menhir”

LECCE - Nel Salento è un personaggio famosissimo per la sua cultura e la sua dedizione alle pietre megalitiche, tant'è che si porta dietro due soprannomi importanti: l'uomo che sussurrava ai menhir è l'uomo che protegge il tempo.

In questa puntata speciale di Storie a Mezzogiorno vi portiamo alla scoperta di Alberto Signore, uno studioso e un saggio di Lequile che mosso da un’irrefrenabile sete di conoscenza, ha attraversato tutte le campagne della penisola salentina alla ricerca di dolmen e menhir, con il solo obiettivo di preservare, censire, studiare e curare un patrimonio culturale di inestimabile valore abbandonato alle incurie dell'essere umano e del tempo.

Alberto ha macinato chilometri raccogliendo segnalazioni, analizzando reperti e censendo i luoghi in cui i menhir e i dolmen del Salento si ergono a testimoniare un passato antico e una storia misteriosa.

Il suo amore per queste pietre totemiche è così smisurato che se ne prende cura personalmente, come se fossero dei glielo. Come mostrano le immagini, infatti, Alberto pulisce i menhir ogni giorno con del latte di capra.

Grande estimatore di Carmelo Bene, Alberto ci saluta con una massima che uniscee sue due grandi passioni la storia e la poesia:

"Carmelo Bene non scavalcava nemmeno l'ombra dei Menhir".

*VideoSpeciali a cura di Graziana Di Santo e Fabrizio Bellomo (ArtsMedia) per La Gazzetta del Mezzogiorno