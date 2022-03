GUERRA UCRAINA - «Stop alla guerra, a questa e a tutte le altre. Se serve ripeterlo lo faccio tutti i giorni. Di politica non parlo, mi interessa ma non ne parlo pubblicamente»: lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida con il Vitesse parlando del conflitto tra Russia e Ucraina.

Inizia così il video della conferenza stampa di Mourinho alla vigilia di Roma-Vitesse che risponde alla domanda di un giornalista che gli chiede una riflessione sul momento che sta vivendo il Mondo per la guerra Ucraina Russia (video Youtube canale As Roma).

Calcio, Mourinho: Non penso al derby, c'è solo il Vitesse - «L'unica partita che mi interessa è il Vitesse. Non c'è Lazio o partita domenica. Se vinciamo o pareggiamo siamo ai quarti, se perdiamo siamo fuori. Mi interessa solo della gara di domani». Lo ha detto Josè Mourinho alla viglia della sfida della Conference League. Poi sui pochi gol dell’attacco escluso Abraham ha aggiunto: «Sono giocatori che hanno sempre segnato nella loro carriera o anche prima facevano pochi gol? Non parliamo di Lewandowski che ora è alla Roma e ha smesso di segnare. Non è un problema di qualità ma di profilo».