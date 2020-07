Samanta Togni: Gli uomini si distinguono dai maschi... VIDEO

Samanta Togni su Instagram: «Partiamo dal fatto che non pensavo di avere tanti maschi depravati tra i miei follower, e di questo me ne rattristo... detto ciò ... ringrazio e saluto tutte le persone per bene ( la maggior parte per fortuna) che popolano questo pittoresco mondo di Instagram! Ps. Gli uomini si distinguono dai maschi... perché hanno un nobile cervello che (spesso) usano» (video Instagram - @samantatogni).