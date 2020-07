Naya Rivera, dispersa l'attrice star di Glee VIDEO

L'attrice Naya Rivera, star di «Glee», è scomparsa e si teme sia annegata in un lago della California. Lo hanno comunicato funzionari locali, spiegando che le ricerche dei soccorritori sono in corso.

Naya Rivera, 33 anni, è conosciuta per il suo ruolo di cheerleader del liceo Santana Lopez in «Glee», la serie tv in cui ha recitato per sei stagioni. Nella giornata di ieri ha noleggiato una barca per portare suo figlio di quattro anni sul lago Piru, a nord-ovest di Los Angeles, secondo quanto riferito dai media locali, citando lo sceriffo della contea.

A far scattare l'allerta, una persona che ha trovato il bambino, solo ma apparentemente illeso.

Ieri l'attrice Naya Rivera, star di «Glee», aveva pubblicato su Twitter una foto di lei e del figlio, con la scritta «Solo noi due»: sotto al post si moltiplicano i messaggi di speranza dei fan. Il piccolo è stato trovato «addormentato e con indosso il giubbotto di salvataggio».

«Speriamo per il meglio, ma ci prepariamo al peggio», ha detto oggi il vice-sceriffo Chris Dyer in una conferenza stampa.

Naya Rivera e il padre del ragazzo, l'attore Ryan Dorsey, hanno divorziato nel 2018 e condividono la custodia del bambino.