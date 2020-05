Vieni da me, Rita Pavone su Bugo e Morgan a Sanremo da Caterina Balivo

Rita Pavone, ospite della trasmissione «Vieni da me» condotta da Caterina Balivo, parla della lite fra Bugo e Morgan a Sanremo 2020: «Quello che stava accadendo era ridicolo».

Sulla lite fra Bugo e Morgan ecco cosa dice Rita Pavone a Caterina Balivo a «Vieni da me» in onda su Rai 1: «Se ne sono andati e quando io sono entrata, le prime parole sono state "Niente, qui non succede proprio niente…". Io mi sono messa a ridere, perché quello che stava accadendo era ridicolo. Morgan che dice: "Dov'è Bugo?". Ma come, l’hai insultato fino adesso» (video Instagram - @vienidamerai).