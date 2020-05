Coronavirus, la musica racconta la pandemia Covid-19 VIDEO

CORONAVIRUS, LA MUSICA RACCONTA LA PANDEMIA COVID-19 - Ci sono stati anche gli eventi collettivi per la raccolta fondi organizzati on line tra cui il live-aid «One World Together at Home» di Lady Gaga in favore dell'Oms, l'«iHeart Living Room Concert» di Elton John e l'italiano «Musica che unisce» in favore della Protezione Civile. A questo si aggiungono i brani composti e distribuiti durante gli ultimi mesi con molti artisti che hanno deciso di devolvere i compensi all'emergenza.

Il bergamasco Roby Facchinetti insieme a Stefano D'Orazio hanno scritto dopo il passaggio del corteo di bare nel centro di Bergamo, rispettivamente, musica e parole di «Rinascerò rinascerai» per raccogliere fondi per l’ospedale papa Giovanni XXIII; Elisa e Tommaso Paradiso hanno messo a disposizione della campagna di comunicazione del Governo a sostegno della Protezione Civile per il Coronavirus il brano inedito «Andrà tutto bene» composto in diretta Instagram con i loro fan e messo a disposizione per la campagna istituzionale promossa dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo per incentivare le donazioni per affrontare l’emergenza Covid-19.

Sono più di 50 le star della musica italiana ad aver inciso come #italianstars4life «Ma il cielo è sempre blu», riedizione del brano di Rino Gaetano per sostenere il lavoro della Croce Rossa Italiana in periodo d’emergenza Coronavirus Covid-19. I fratelli Bennato, Eugenio ed Edoardo, hanno inciso «La realtà non può essere questa». Mahmood ha scritto e pubblicato «Eternantena», titolo che gioca tra le parole eterna e quarantena mentre sul filo dell’ironia sono arrivate «Autocertificanzone» de Lo Stato Sociale e «Immunità di gregge» di Checco Zalone. A queste si aggiungono le instant song come «Restiamo a casa» di Giuliano Sangiorgi, scritta e pubblicata su Instagram.

All’estero a mettere in musica paure e speranze di un periodo inaspettato sono stati in tanti. Tra questi spiccano i Rolling Stones che cantano «Living in a ghost town» firmata da Mick Jagger e Keith Richards. Michael Stipe, leader dei Rem, ha pubblicato No Time for Love Like Now, brano composto insieme ad Aaron Dessner dei The National. «Better days» è il nuovo singolo degli One Republic che parla di giorni migliori mentre Neil Yoing ha pubblicato una nuova versione di «Shut it down», brano del suo album «Colorado», accompagnato da un nuovo video montato con le immagini dell’emergenza. E Bono Vox degli U2 che intona il brano dal titolo «Let your love be known» omaggiando l'Italia, i medici e tutti che combattono contro il Coronavirus Covid-19, cantata anche a Roma, in occasione Giornata della Terra (Earth Day), da Zucchero Fornaciari in piazza Colosseo con «Canta la vita» tratto dal brano di Bono (video Youtube - ITALIAN ALLSTARS 4 LIFE).