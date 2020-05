FILM - Schegge di paura, Richard Gere ed Edward Norton su La7

In prima serata su La7 il film theriller «Schegge di paura» con Richard Gere ed Edward Norton lunedì 11 maggio 2020 alle ore 21.15.

SCHEGGE DI PAURA - Per l'uccisione dell'arcivescovo di Chicago (79 coltellate) è arrestato un ragazzo (Edward Norton) che fa parte del coro. Indizi schiaccianti. Il più pagato avvocato della città (Richard Gere) ne assume gratis la difesa. Epilogo a sorpresa. Legal thriller tratto da un romanzo di William Diehl. Efficiente congegno di indagine con tutti gli ingredienti regolamentari (sentimenti, sesso, perversioni) che tiene lo spettatore sulla corda dell'incertezza. Esordio del 25enne Edward Norton. Regia di Gregory Hoblit con Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney, Alfre Woodard, Frances McDormand. Durata 129 minuti.

Richard Gere è nato a Filadelfia il 31 agosto 1949 ed è attore e attivista. Debutta con un ruolo secondario nel film «In cerca di Mr. Goodbar» e un ruolo da protagonista nel film «I giorni del cielo». Si consacra al successo nel 1980 con il ruolo da protagonista nel film «American Gigolò» diventando il nuovo sex symbol degli anni ottanta. Ha recitato in tantissimi film di successo come «Ufficiale e gentiluomo», «Pretty Woman», «Schegge di paura», «La frode» e «Chicago» vincendo un Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale e uno Screen Actors Guild Award come parte del miglior cast.

Edward Norton è nato a Boston il 18 agosto 1969 ed è un attore, produttore cinematografico, regista e sceneggiatore. Ha ricevuto tre candidature al Premio Oscar per i film «Schegge di paura» (vincendo il Golden Globe miglior attore non protagonista), «American History X» e «Birdman».