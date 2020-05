Coronavirus, Elettra Lamborghini: torneremo alla Fase 1 Covid-19

COVID-19 - La bella ereditiera Elettra Lamborghini è seriamente preoccupata per come sta andando la Fase 2 Coronavirus, riferendosi alle immagini dei Navigli di Milano: «Torneremo alla Fase 1 e ce lo meritiamo».

«Capisco che le persone abbiano voglio di uscire, ma le precauzioni? Nessuno con la mascherina», prosegue Elettra Lamborghini in tema Covid-19 e Fase 2 Coronavirus. «Pensa se tu lo prendi e non hai sintomi e lo mischia a qualcun'altro... lo state veramente prendendo alla leggera. Io sto ancora presa malissimo, non esco, faccio torte... mi annoio. Bisogna attenersi alle regole».

«Tutti voi che uscite senza mascherine, senza precauzioni vedendo i vostri amici vi meritate le mie "tettone grandissime" in faccia e spero di soffocarvi», conclude Elettra Lamborghini in tema Coronavirus e Fase 2 Covid-19 (video Instagram - @elettramiuraliamborghini).