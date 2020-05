La Ruota delle Meraviglie, il film di Woody Allen su Rai 3

La Ruota delle Meraviglie (Wonder Wheel), film capolavoro di genere drammatico dell'anno 2017 scritto e diretto da Woody Allen, con il premio Oscar Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake e Juno Temple. In prima tv Rai 3 venerdì 8 maggio 2020 alle ore 21.20.

La Ruota delle Meraviglie (Wonder Wheel) - Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny (Kate Winslet), ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty (Jim Belushi), il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell’aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.

Diretto dal grande Woody Allen e impreziosito dalla cinematografia del Premio Oscar Vittorio Storaro «La Ruota delle Meraviglie» (Wonder Wheel) è un racconto fatto di passione e tradimenti che ha per sfondo la pittoresca Coney Island degli Anni '50 (video Youtube - Lucky Red).