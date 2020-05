Samanta Togni in gran forma nel ballo super sexy

Samanta Togni continua a pubblicare video sui social, ma questa volta non è in coppia con il marito Mario Russo. La performance è single e Samanta si mostra in gran forma in questo ballo super sexy.

Nel post la bellissima ballerina Samanta Togni scrive: «Alcuni pezzettini della coreografia di @lucatommassinireal il cui tutorial lo potrete trovare nella sua pagina! Imparate una piccola parte (o tutta la coreo sei siete bravi) ed inviate i video ad @aperolspritzitalia caricandoli nel sito www.togetherwecandance.it. Per ogni vostro video Aperol devolverà 100€ per il progetto #noicongliinfermieri. Ballate insieme a noi!!» (video Instagram - @samantatogni).