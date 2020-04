Maddalena Corvaglia, pulizie in tuta sexy e pattini: caduta virale

Maddalena Corvaglia, ex velina di «Striscia la notizia», protagonista di questo video sexy, divertente, ma anche un po' doloroso. Eccola pronta per le pulizie di casa con tutina sexy, pattini a rotelle e aspirapolvere.

Mentre il telefonino la riprende, Maddalena Corvaglia esce dalla porta di una stanza con in mano l'aspirapolvere, l’accende, comincia a passare e improvvisamente perde l'equilibrio cadendo immediatamente a terra.

Nonostante la caduta (diventata virale) e un po' di dolore, non mancano le risate di Maddalena Corvaglia stesa sul pavimento che testimoniano non particolari conseguenze, se non quelle di aver regalato un siparietto divertente ai suoi fan (video Instagram - @maddalena_corvaglia).