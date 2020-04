La Casa di Carta, esilarante esibizione del cast in pausa

Sulle note di «Extasy extano» di Chimo Bayo, nel video ecco il cast de «La Casa di Carta» (Netflix) che durante una pausa dalle riprese si cimenta in un esilarante esibizione quasi hot.

Fra i protagonisti della banda del Professore durante questa sfrenata pausa pranzo, troviamo Miguel Herrán, Pedro Alonso, Darko Perić e Alba Flores, rispettivamente Rio, Berlino, Helsinki e Nairobi nella serie televisiva di successo mondiale «La Casa di Carta» prodotta dal colosso Netflix. Una sexy Nairobi che balla sul tavolo con indosso il reggiseno e la tuta rossa fatta a pantalone, ma soprattutto un Helsinki super scatenato e un Rio che si dimena dietro Berlino.

Nei video precedenti avevamo già raccontato di Pedro Alonso (Berlino) e Alba Flores (Nairobi), ma mai di Miguel Herrán (Rio) e Darko Perić (Helsinki). Miguel Herrán è un attore spagnolo nato a Malaga il 25 aprile 1996; già conosciuto per aver vinto il premio Goya nel 2016 come miglior attore rivelazione nel film «A cambio de nada»; è noto per essere uno dei protagonisti delle serie televisive «La Casa di Carta» ed «Élite» entrambe su Netflix.

Darko Perić è un attore serbo nato a Kladovo il 25 marzo 1977; nel 2004 si è trasferito a Barcellona dove ha avuto l'opportunità di entrare nel mondo del cinema e della Tv. Il suo primo lavoro principale è nella serie «Crematorio» e nel 2015 recita in Perfect Day con Benicio del Toro, Tim Robbins e Olga Kurylenko. Nel 2016 è stato scelto per la serie spagnola di Atresmedia Mar de plástico, dove ha interpretato il ruolo di Oslo. Ma è nel 2017 che Darko Perić trova il successo mondiale quando viene scelto per interpretare il ruolo di Helsinki nella serie televisiva «La Casa di Carta» prodotta da Netflix (video Instagram - @lacasadepapelo).