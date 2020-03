Domenica in, gli ospiti di Mara Venier: Mika, Facchinetti, Teocoli e la Berti

ROMA - Ospiti e storie in diretta da remoto per la 29° puntata di «Domenica In», condotta da Mara Venier, in onda domenica 29 marzo 2020 alle ore 14.00 su Rai1. Si comincia dagli ospedali di Bergamo, Roma e Bari per raccontare tre nuove nascite. Da Atene il collegamento con Mika, mentre Don Antonio Mazzi racconterà come in una delle sue Comunità Exodus, alcuni ragazzi stiano producendo mascherine da distribuire gratuitamente.

Roby Facchinetti, da Bergamo, spiegherà come sta vivendo questo periodo in una delle zone più colpite dal coronavirus e farà ascoltare un brano inedito, scritto proprio in questi giorni insieme a Stefano D’Orazio, dal titolo «Rinascerò». Teo Teocoli, da Varese, racconterà come sta affrontando la quarantena e farà sorridere i telespettatori con alcuni dei suoi celebri personaggi.

Orietta Berti svelerà alcune ricette semplici e gustose. Ci sarà spazio anche, per riproporre un estratto dell’ultima intervista fatta da «Domenica In" all’attrice Lucia Bosè, comparsa il 23 marzo scorso. Infine, in collegamento dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, padre Enzo Fortunato proporrà un momento di riflessione dedicato a Papa Francesco.