Su Instagram il video allenamento di Melissa Satta in forma perfetta che mostra una sequenza di esercizi da poter fare a casa: «Parte dell’allenamento è anche fare un tipo di lavoro più incentrato sulla mobilità, può essere sia un riscaldamento, sia un lavoro di scarico e prevenzione. In questo video una sequenza di esercizi per le principali articolazioni tutto a corpo libero e potrete farlo tranquillamente a casa» (video Instagram - @melissasatta).