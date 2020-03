Coronavirus Covid-19, Gloria Gaynor lancia #iwillsurvivechallenge

CORONAVIRUS COVID-19 - Gloria Gaynor si unisce alla lotta al Coronavirus Covid-19. La cantante ha postato un video in cui si lava le mani per 20 secondi sulle note del suo maggiore successo, «I Will Survive», che in questo mese festeggia i 41 anni dalla pubblicazione. E lancia l'hashtag #iwillsurvivechallenge.

La 76 enne artista (vero nome Gloria Fowles) di Newark, New Jersey, regina dell'epoca d'oro della discomusic, ha immesso in rete il video seguendo le indicazioni di #iwillsurvivechallenge, una «sfida online» su TikTok in cui si incoraggia a seguire le indicazioni dell’OMS sull'importanza del lavarsi le mani contro il Coronavirus Covid-19. «Che tutti stiano in salute», ha scritto Gloria Gaynor, «lavatevi le mani spesso e per almeno 20 secondi». «I Will survive» andò al primo posto negli USA il 10 marzo 1979. Il video è stato poi rilanciato su Twitter con la didascalia «It only takes :20 seconds to 'SURVIVE!» (Ci vogliono solo venti secondi per sopravvivere).

«Ci sono molte cose semplici che tutti devono fare per proteggersi da Coronavirus Covid-19, incluso lavarsi le mani con acqua e sapone». A spiegarlo in un tweet è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che, per diffondere al massimo il messaggio, ha appena lanciato la #SafeHands Challenge. La sfida, con un hashtag dedicato che da ieri è sui social, invita a condividere un video su come lavarsi le mani correttamente (come mostrato nel video di Gloria Gaynor).

Affinché la campagna diventi virale, gli utenti dei social media devono condividere il video e nominare altre persone, che dovranno accettare di portare a termine la sfida, nominandone a loro volta almeno altre 3. Il primo ad accettare è stato lo stesso direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ripreso mentre spiega gli 11 passaggi per l’igiene delle mani e che ha «sfidato», tra gli altri Arnold Schwarzenegger. Tra i primi a rilanciarlo, l’ex portiere danese Peter Schmeichel e Andrea Radrizzani, proprietario della squadra del Leeds United. A lanciare un’iniziativa simile, per la lotta al Coronavirus Covid-19, è stata anche Gloria Gaynor, la cui #Iwillsurvive challenge è già diventata virale (video TikTok).