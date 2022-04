Con le auto sul terreno di gioco dello stadio, i calciatori del Potenza danneggiano l'erba sintetica

POTENZA - Domenica si chiude la stagione agonistica del Potenza Calcio. Il club lucano ha già da tempo raggiunto l'obiettivo stagionale con la conquista della salvezza diretta in serie C. In questo clima di gioia, però, oggi pomeriggio alcuni calciatori sono andati oltre il dovuto. Con le proprie auto, infatti, si sono introdotti sul terreno di gioco dello stadio Viviani, rovinando il tappeto in erba sintetica. La cosa non è passata inosservata, anzi ha indignato i tifosi lucani.