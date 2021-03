Potenza, alla lupa il bosco sta proprio stretto: così torna in città FT/VD

POTENZA - La lupa del quartiere Bucaletto non riesce proprio a staccarsi dalla città di Potenza: così dopo essere stata riportata più volte nel suo habitat naturale, il bosco in montagna, sola soletta a ritrovato la via di casa. Ecco l'avvistamento fresco di giornata che mostra l'animale a spasso per le vie cittadine. Complice anche il freddo e la neve, la lupa ha deciso di sgranchirsi un po' le zampe e rendersi protagonista di scatti e video dei passanti. (foto Tony Vece)