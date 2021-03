Potenza, mamma Laura morta a 100 anni, i figli donano tablet a ospedale San Carlo

Una mamma morta a 100 anni, Laura Gerardi, di Muro Lucano, dopo la degenza nel reparto di Geriatria dell'ospedale San Carlo di Potenza. I due figli, Maria Antonietta e Decio Lordi, hanno deciso per rispettare la volontà dell'anziana e di donare 10 tablet al nosocomio, per aiutare i pazienti a sentire più vicini i loro cari. L’iniziativa si è svolta questa mattina, e hanno partecipato i vertici dell’azienda, il direttore generale Giuseppe Spera, il direttore sanitario Angela Pia Bellettieri, il direttore amministrativo Eufrasia Pesarini, e il direttore della Geriatria Nicola Libutti. «Abbiamo ricevuto tanto affetto e avuto la fortuna di accompagnare nostra madre nei suoi ultimi giorni di vita in un ospedale e in un reparto dove non sono mancate professionalità e dedizione - hanno spiegato i figli - Ai medici e a tutti gli operatori va la nostra gratitudine per l’amore che trasmettono quotidianamente ai pazienti».

(video Tony Vece)