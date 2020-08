Foggia il sindaco Landella passa alla Lega

FOGGIA - Il colpo di scena era dietro l’angolo. Il sindaco Franco Landella, una vita in Forza Italia, ha oggi ufficializzare l’abbandono del suo partito e l’adesione alla Lega di Salvini. Un passaggio che dovrebbe chiudure una lunga stagione di rancori e dissidi di ordine politico direttamente collegati alla mancata candidatura della cognata di Landella, ovvero Micaela Di Donna, fondatrice di Forza Italia, prima dei non eletti al Consiglio regionale nelle elezioni di cinque anni fa e con un risultato elettorale tutt’altro che disprezzabile alle politiche di due anni fa tenuto conto dell’effetto Cinquestelle a Foggia come nel resto del Paese.