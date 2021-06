L'idea: un volo diretto Messico/Italia»

Bari - Inutili le vaccinazioni di massa nei Paesi più ricchi se poi le popolazioni fragili rimangono a rischio Covid: il virus continuerà a circolare in tutto il mondo, mettendo a rischio i notevoli sforzi fatti dai Paesi industrializzati. Così Carlos Garcia de Alba Zepeda, ambasciatore del Messico in Italia, che abbiamo incontrato a Bari.

L'Ambasciatore si dice inoltre stupito dall'esiguo numero di turisti italiani in Messico e messicani in Italia: si parla di poche decine di migliaia di viaggiatori. Il problema? «Quello che ci manca, e non capisco perché non siano riusciti a farlo nel corso dei decenni, è un volo diretto giornaliero e permanente».

L'intervista integrale sulla Gazzetta in edicola domani primo luglio.