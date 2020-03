Coronavirus, i Negramaro sui social: «Domani sarà ancora un nuovo inizio»

Non solo Giuliano: tutti i Negramaro ci hanno messo la faccia, pubblicando poco fa sui loro profili social questo video, in cui si vedono, uno dopo l'altro, tutti quanti: Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Andrea Mariano, Danilo Tasco, Andrea "Pupillo" De Rocco. Solo i loro volti, e le voci che recitano una parte della loro canzone «Ci sto pensando da un po'»:

A volte può sembrare che tutto sia finito

Un attimo dopo ti guardi le mani

Le sollevi al cielo

E copri le nuvole

Afferrandole, le riporti in giù

Nascondendole dietro la schiena

In un prossimo sole

Fino al suo all'imbrunire

Per vedere meglio

E rassicurarle

Che domani sarà ancora

Un nuovo inizio

Un messaggio di speranza in queste ore difficili. Arriveranno nuovi contenuti nelle prossime ore?