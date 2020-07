Kanye West, marito di Kim Kardashian, si candida Presidente Usa

USA 2020 - Il rapper statunitense Kanye West si lancia nella corsa come Presidente Usa. Lo fa con un messaggio sul suo profilo Twitter, che conta quasi 30 milioni di follower.

«Ora - scrive Kanye West, marito del personaggio televisivo Kim Kardashian - dobbiamo realizzare la promessa dell’America fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Corro per la presidenza degli Stati Uniti».

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION