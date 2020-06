Coronavirus: desametasone, steroide antinfiammatorio contro Covid-19

I ricercatori dell’università di Oxford nel Regno Unito hanno rivelato che uno steroide antinfiammatorio a basso costo, il desametasone, è effettivamente la prima cura totalmente efficace contro il Coronavirus. Lo riporta la stampa locale. Gli scienziati hanno definito la scoperta come «un enorme passo avanti» e hanno aumentato la speranza per la sopravvivenza di migliaia di persone ancora gravemente malate a causa del Covid-19.

Lo steroide antinfiammatorio in questione è il desametasone, ed è economico e facile da ottenere ovunque nel mondo. Lo steroide è responsabile per la sopravvivenza di un paziente su otto gravemente malati di Coronavirus. I risultati sono stati ottenuti durante il più grande test di trattamenti per il Covid-19 al mondo, chiamato test Recovery. Peter Horby, professore di medicina ad Oxford e direttore del progetto, ha affermato che questo è «l'unico medicinale che fino ad ora ha dimostrato di ridurre in modo significativo il tasso di mortalità».

Il secondo direttore del progetto Martin Landray ha dichiarato che i pazienti in condizioni più gravi a causa del Coronavirus possono essere curati in modo immediato con l’utilizzo dello steroide antinfiammatorio desametasone. «Questo medicinale è disponibile in tutto il mondo. Non è una medicina costosa. Ciò è fondamentale», ha detto Landray. Il principale consigliere scientifico del governo Patrick Vallance ha commentato la scoperta affermando che «questo è uno sviluppo rivoluzionario nella nostra lotta contro la malattia del Covid-19, e la velocità con cui i ricercatori hanno scoperto un trattamento efficace è veramente notevole».

