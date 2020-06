Shock a Buffalo, anziano spinto a terra da agenti: è grave VIDEO

SHOCK A BUFFALO - Due agenti della polizia di Buffalo, nello stato di New York, sono stati sospesi senza stipendio dopo che un video li ha ripresi mentre spingevano a terra un uomo anziano di 75 anni nel corso delle proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd.

Il filmato, ripreso dalla giornalista della radio locale WBFO e poi rilanciato su Twitter, è diventato virale sui social, scatenando polemiche e critiche. Nelle immagini shock a Buffalo si vede un uomo con i capelli bianchi, per ora non identificato, che si avvicina ad un gruppo di agenti in tenuta antisommossa: un poliziotto lo spinge con un bastone e un altro con la mano e l'uomo cade all'indietro e sbatte la testa sul marciapiede, ferendosi.

Il 75 enne spinto a terra da un gruppo di poliziotti a Buffalo è ricoverato in ospedale in condizioni «stabili ma gravi». Lo ha detto il sindaco della città, Byron Brown che si è detto «profondamente turbato» dal video, diventato immediatamente virale sui social, che documenta l'accaduto. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha detto di aver parlato con il sindaco ed è d’accordo sul fatto che gli agenti coinvolti debbano essere sospesi in attesa di un’indagine formale. «Gli agenti di polizia devono far rispettare la legge, non abusarne».

L’ira del governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, si abbatte sui poliziotti che a Buffalo hanno scaraventato a terra un anziano di 75 anni ora in gravi condizioni. «La polizia deve difendere la gente e deve difendere sè stessa, e questo è un fatto. Ma ci sono anche casi di abuso di potere, e anche questo è un fatto. Gli abusi devono finire, si deve cambiare», ha detto Cuomo. «Quando è troppo è troppo. Fermare gli abusi va fatto per difendere la maggior parte dei poliziotti che compie nel migliore dei modi il suo lavoro», ha aggiunto Cuomo. «Abbiamo bisogno sia della sicurezza sia dei diritti civili e delle proteste, dobbiamo cambiare il comportamento delle persone».

Anche la giovane attivista svedese per l'ambiente Greta Thunberg interviene sulle proteste che da giorni si susseguono negli Stati Uniti in seguito alla morte di George Floyd. «Aspetto ancora che l’Ue e le singole nazioni democratiche condannino ufficialmente la brutalità della polizia e gli attacchi alla stampa libera che si intensificano negli Stati Uniti», ha affermato oggi nel suo profilo Twitter.

«Per quanto tempo staremo a guardare, senza dire niente?», si chiede inoltre Greta nello stesso Tweet, in cui posta anche un filmato in cui si vedono degli agenti di polizia che spingono a terra un uomo anziano, dai capelli bianchi, facendogli ferire la testa sul marciapiede, a Buffalo, nello stato di New York.