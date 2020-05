George Floyd (Minneapolis), Anonymous sostiene proteste Usa VIDEO

Anonymous si schiera a sostegno delle proteste scoppiate negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd a Minneapolis. In un video pubblicato sull'account Twitter ufficiale dei cyberattivisti il gruppo, dopo aver elencato decine di episodi in cui la polizia americana si sarebbe macchiata di crimini contro i cittadini, annuncia una vasta operazione in cui promette di smascherare poliziotti e politici coinvolti in questo e altri episodi di violenza hackerando siti istituzionali e profili delle forze dell'ordine (video Twitter - Anonymous @YourAnonCentral).