NASA - Space X, Dragon 2 Elon Musk aggancia Stazione spaziale VIDEO

NASA - La navicella Dragon 2 della società Space X lanciata da Elon Musk si è agganciata alla Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo riferisce l’emittente britannica «Bbc» dopo lo storico lancio nella serata di ieri, casato 30 maggio 2020, del primo vettore privato della società SpaceX. I due astronauti a bordo, Doug Hurley e Bob Behnken, hanno avviato le procedure di sicurezza e controllo per la decompressione. Operazioni necessarie prima di potere unirsi all’equipaggio già a bordo dell’Iss. La manovra è avvenuta in modo automatico. La prima capsula lanciata da Elon Musk ha portato i primi astronauti in orbita.

Il lancio del Crew Dragon 2 di Space X lanciata da Elon Musk ha rappresentato una «giornata storica per gli Stati Uniti che dopo 9 anni tornano ad avere un accesso autonomo per gli astronauti verso la Stazione spaziale internazionale con il lancio della missione Crew Dragon Demo-2, grazie alla partnership pubblico-privato tra Nasa e SpaceX». E' quanto ha dichiarato il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, rispetto al lancio di ieri sera della navetta, la prima privata, diretta verso la Stazione spaziale internazionale con a bordo gli astronauti Bob Behnken e Dug Hurley.

«Un passo significativo - prosegue Saccoccia - che segna l’inizio di una nuova era commerciale per i voli spaziali umani. C'è anche - sottolinea - il contributo dell’Italia a questo lancio, grazie al supporto fornito dalla base dell’Agenzia spaziale Italiana (Asi) Broglio space center (Bsc) di Malindi in Kenya, che fa parte delle stazioni di tracking che hanno seguito il volo della Crew Dragon 2 della SpaceX lanciata da Elon Musk verso la Stazione spaziale internazionale. Un ringraziamento particolare - conclude - a tutto lo staff dell’Asi, che ha garantito l’apertura e l’operatività della base durante questo periodo di emergenza Covid. Voglio, soprattutto, fare le congratulazioni alla Nasa, nostro partner storico da più di 50 anni, per questo nuovo traguardo!».

La capsula Crew Dragon 2 della SpaceX lanciata da Elon Musk è diventata ormai un simbolo: dopo nove anni restituisce agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello spazio. A innovare radicalmente quello che d’ora in poi sarà lo scenario dei voli spaziali c'è poi il fatto che il veicolo spaziale di Elon Musk sancisce in modo definitivo l’ingresso dei privati nello spazio, promettendo un cambiamento radicale destinato a fare dello spazio un’impresa alla portata di tutti, a partire dalle aziende.

Il razzo Falcon 9 e la capsula Crew Dragon, entrambi della SpaceX, sono partiti dalla storica piattaforma 39/A, la stessa dalla quale partivano le missioni Apollo per la Luna e poi gli Shuttle che hanno permesso di costruire la Stazione Spaziale. A bordo ci sono i veterani della Nasa Doug Hurley (54 anni) e Bob Behnken (50). La loro missione, chiamata Demo2, è il secondo test della capsula Crew Dragon, che nel marzo 2019 aveva fatto il primo volo di prova senza equipaggio diretta alla Stazione Spaziale. AstroDoug e AstroBehnken adesso dovranno dimostrare definitivamente che la navetta di Elon Musk è in grado di portare uomini in orbita e di restituire agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello spazio (video Youtube - CNBC Television).