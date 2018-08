Nubifragio su Matera: le strade diventano fiumi

MATERA - La città dei Sassi si trasforma per alcune ore in Venezia: dopo un forte nubifragio abbattutosi su Matera, la pioggia ha trasformato le strade in fiumi. Acqua a non finire: ecco le immagini shoccanti riprese dall'alto e pubblicate su Facebook dalla pagina 'Il brigante Lucano'. I forti temporali in atto al sud, colpiscono non solo la Basilicata, ma anche la Puglia: nell'occhio del ciclone Ostuni con una tromba marina e Porto Cesareo dove è caduto un fulmine in spiaggia provocando 5 feriti, di cui uno grave. L’instabilità continuerà ad avvolgere le regioni del centro-sud, specie i settori interni maggiormente soggetti ai temporali pomeridiani.