Castro, un cavallo scivola in acqua e rischia di annegare: salvato dai pescatori

CASTRO - Sorpresa nel mare di Castro, questa mattina: un cavallo è scivolato in acqua e ha rischiato di annegare. Attimi di ansia per l’animale sfuggito inspiegabilmente al controllo del fantino che, spaventato per le sorti del suo cavallo, si è anche gettato in acqua per tentare di prenderlo. Il cavallo impaurito si era allontanato nuotando in alto mare. Per fortuna, grazie al pronto intervento dei pescatori che si sono gettati in mare dopo averlo raggiunto con una barca, il quadrupede è stato salvato. Piano piano con l'aiuto delle redini sono riusciti a guidarlo verso riva, con tanto di applausi dei presenti. Poco dopo sono intervenuti anche i vigili del fuoco.