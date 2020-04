Lecce, la quarantena? A fare i ricci. Denunciati pescatori di frodo a Porto Cesareo

Maxioperazione dei Carabinieri di Porto Cesareo (Le) e dell’Ufficio Locale Marittimo Torre Cesarea a tutela dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo, che hanno sorpreso dalle prime luci dell'alba alcuni pescatori di frodo, che a bordo dei loro natanti andavano a pescare, sprezzanti dei divieti imposti dalle leggi di tutela della riserva marina. La maggior parte avevano già alle spalle numerosi reati per violazioni analoghe. Il blitz di stamani ha fatto sì che venissero sequestrati 2500 ricci di mare (rigettati in mare poiché ancora vivi), attrezzatura subacquea. I pescatori di frodo sono stati denunciati. In quattro sono stati denunciati anche per violazione del Dpcm per le misure di contenimento dei contagi da Coronavirus. Le sanzioni ammontano a 6mila euro totali.

(foto e video Area Marina Protetta Porto Cesareo)