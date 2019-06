Torre Pali, la Caretta-Caretta passeggia sulla spiaggia tra i bagnanti

Se si sia trattato o meno di un "sopralluogo" per verificare il luogo più idoneo dove deporre le uova non lo sapremo mai. Sta di fatto che ieri sera, al tramonto, intorno alle 19.20, sulla spiaggia di Torre Pali, Marina di Salve, nel basso Salento, si è verificato un evento più unico che raro: una tartaruga Caretta-Caretta ha deciso di fare una "passeggiata" fra lo stupore dei bagnanti. Il biologo Piero Carlino, del Centro di Recupero Tartarughe marine del Museo di Storia Naturale di Calimera è cauto: secondo lui non si può stabilire se la testuggine abbia ispezionato davvero la zona. Nei giorni scorsi, tuttavia, sono stati scoperti nidi sui litorali del Salento, a Pescoluse e a Gallipoli. L'unica raccomandazione è di non disturbarle, tenendosi a dovuta distanza.