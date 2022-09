Elezioni, Emiliano: «c.destra vuole cambiare Costituzione»

«Amici e amiche siete uno spettacolo meraviglioso. Siete il popolo di questo Paese bellissimo che ha saputo ricostruirsi dopo la Resistenza, che ha rimesso in piedi le città, le fabbriche, le scuole, ha costruito le infrastrutture, ci ha insegnato il rispetto delle regole. Ha costruito soprattutto la Costituzione della Repubblica Italiana, il nostro vero programma. Siamo gli unici a immaginare ancora dì realizzarla fino in fondo. Quando invece i nostri avversari pensano di cambiarla». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano all’evento di chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico in piazza del Popolo a Roma. "La radice antifascista della nostra Costituzione - ha detto - dà loro fastidio. Gli turba il sonno. Perché loro sanno di aver portato questo paese 70 anni fa in un vicolo cieco, e ancora oggi senza idee. Anzi con idee perverse qualche volta: interferire nelle scelte delle donne, interferire nel ruolo di Garante della Costituzione del presidente della Repubblica. Sperano di ottenere la maggioranza che gli serve per cambiare la Costituzione senza referendum. Impediteglielo, impediteglielo con tutte le vostre energie. Fate sentire di che pasta siamo fatti. Noi, per costruire l’Italia, abbiamo sputato sangue. Noi abbiamo faticato, non consentiremo a nessuno di cambiare il destino di uno dei Paesi più belli e importanti del mondo».

Questo è un «paese che ha saputo ricostruirsi con la resistenza», che «ci ha insegnato il rispetto delle regole» e della «costituzione. Siamo gli unici che vogliono realizzarla fino in fondo». «Ai nostri avversari la radice antifascista della nostra Costituzione dà fastidio, turba il sonno». Quindi, «sperano di cambiare la Costituzione senza referendum, impediteglielo con tutte le vostre forze! Noi per costruire l’Italia abbiamo sputato sangue e non glielo consentiremo». Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano da piazza del Popolo, dove è in corso la chiusura della campagna elettorale del Pd.