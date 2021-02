UMBRIA - Terni, soccorso cane a Narni caduto in corso d'acqua VIDEO

UMBRIA - Finisce in un corso d'acqua ferendosi alle zampe posteriori, il video dell'intervento dei Vigili del fuoco a Narni, in provincia di Terni, per soccorrere un cane maremmano: raggiunto dalla squadra, l'animale è stato portato al sicuro su una barella toboga e affidato alle cure del veterinario (video vigilfuoco.tv).