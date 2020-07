SICILIA - Temporale a Palermo, nubifragio causa inondazione VIDEO

MALTEMPO SICILIA - Forte temporale a Palermo: il nubifragio causa inondazione. Le persone, nelle auto sommerse dall'acqua, costrette a nuotare per non annegare e salvarsi. Strade completamente allagate, situazione drammatica. Amap: «In azione le squadre d'emergenza».

«Tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acque piovane sono già aperte da ore così come sono operative le squadre di emergenza che operano in regime di reperibilità». Lo rende noto l'amministratore di Amap, Alessandro Di Martino, che da alcune ore è in contatto con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e con le strutture della Protezione civile per monitorare la situazione determinata dalle forti precipitazioni in corso nel capoluogo siciliano.

«La bomba d'acqua che ha colpito la città come altre città in tutta la penisola - sottolinea - non era stata preannunciata e quindi non erano attive le normali misure di prevenzione previste in caso di allerta meteo. Sono situazioni meteorologiche estreme e non prevedibili almeno in questa intensità, ma l'Amap sta intervenendo con tutte le proprie strutture».

Bomba d'acqua a Palermo, gente a nuoto in strada - Una bomba d'acqua ha investito una vasta area della Sicilia. A Palermo la situazione più drammatica: in alcuni sottopassi di viale della Regione siciliana, gli automobilisti sono rimasti intrappolati e hanno lasciato le auto salvandosi a nuoto. La pioggia, iniziata nel primo pomeriggio, è caduta con intensità per circa tre ore. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco. Il Comune di Palermo lamenta il mancato allarme da parte delle autorità preposte. Molte strade di Palermo si sono trasformate in torrenti. Alberi sono finiti in strada, auto sommerse dall'acqua e dal fango.

La situazione peggiore si è verificata nei sottopassi di viale Regione siciliana. Decine le auto rimaste bloccate. In via Imera alcuni automobilisti sono stati salvati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. In alcune zone del capoluogo siciliano manca l’energia elettrica. Da alcuni video amatoriali, si vedono chiaramente automobilisti che lasciano le loro auto per mettersi in salvo a nuoto.

Auto che galleggiano su strade trasformate in «fiumi», automobilisti che scendono di corsa dalle vetture portando in braccio i bambini più piccoli e abbandonando le auto che l'acqua porta via. Sono alcune delle scene avvenute a Palermo per la bomba d'acqua caduta sulla città. Sono molti i video pubblicati sui social network che mostrano le immagini dell’accaduto.

Bomba d'acqua a Palermo, 2 vittime in auto sommersa - Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a Palermo, allagato per la bomba d'acqua caduta in città. Erano in un'auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta blocca in strada. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno intervenendo per recuperare i corpi.

Bomba acqua a Palermo, 2 bimbi ricoverati per ipotermia - Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nel sottopasso di viale della Regione, all’altezza di via Sardegna, sommerso dall’acqua a causa del forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio su Palermo. Le forze dell’ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada.

MALTEMPO: NUBIFRAGIO A PALERMO, VIGILI SALVANO DONNA INTRAPPOLATA IN AUTO - Sono dovuti intervenire i sommozzatori dei Vigili del fuoco per soccorrere e trarre in salvo una donna rimasta intrappolata nella propria auto sommersa dall’acqua in via Imera, a Palermo.

MALTEMPO: PALERMO, IN ALCUNE ZONE CADUTI FINO 125 MM DI PIOGGIA - Fino a 125 mm di pioggia sono caduti questo pomeriggio in alcune zone di Palermo. «Situazione molto critica su Palermo e provincia, colpite nelle ultime ore da violenti temporali e nubifragi che hanno scaricato in città impressionanti accumuli d’acqua. Caduti infatti 125mm a Palermo piazza Europa, oltre 80mm a Boccadifalco: si tratta di accumuli giornalieri assolutamente storici per il mese di luglio, solitamente il più stabile dell'anno. Nel contempo la temperatura è crollata fin sotto i 20°C», spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. I nubifragi non hanno risparmiato neanche la provincia con strade allagate a Partinico, Carini e Capaci. «Anche oggi rovesci e temporali di forte intensità hanno colpito Catania e provincia, sebbene non paragonabili a quelli di Palermo, con punte di oltre 20-30mm e anche grandinate», aggiunge Ferrara. «Ulteriori focolai temporaleschi prendono altresì vita su Madonie, Nebrodi, messinese tirrenico ed ennese».