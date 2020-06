Genova, spiaggia Murcarolo: ragazzo disperso in mare VIDEO

GENOVA - Ricerche in corso per un ragazzo disperso in mare davanti alla spiaggia di Murcarolo, nel levante di Genova. Due i ragazzi salvati: si tratta di un bagnino fuori servizio di 18 anni, e di un 21enne marocchino residente a Novi Ligure. Il giovane straniero è stato salvato dal bagnino 18enne che a sua volta è stato poi soccorso e messo in salvo da vigili del fuoco e capitaneria. I due sono stati portati all’ospedale San Martino in codice rosso, quello di massima gravità. Il giovane disperso è un amico del marocchino.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, con i sommozzatori e l'elicottero, e i sanitari del 118, oltre alla capitaneria di porto. Secondo una prima ricostruzione, il disperso stava facendo il bagno con alcuni amici quando a causa delle onde, il mare è mosso, si è trovato in difficoltà insieme a uno di loro. Il giovane bagnino ha visto la scena e si è buttato, riuscendo a raggiungerne uno e a tenerlo a galla fino a che non sono stati raggiunti dai soccorritori, l’altro è scomparso tra le onde