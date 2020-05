Nubifragio Milano, esondano Seveso e Lambro: inondazione quartieri VIDEO

MILANO - Sono più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco già effettuati la notte scorsa a Milano per le forti piogge e nubifragio che hanno colpito il capoluogo e il territorio provinciale provocando in alcune zone l'esondazione del Seveso e del Lambro che con l'inondazione allagano interi quartieri della città. E’ quanto riferisce il comando provinciale di via Messina. Le squadre sono ancora al lavoro per allagamenti, alberi caduti e soccorsi ad automobilisti nei sottopassi. Al momento 100 le richieste di soccorso da evadere.

«L'esondazione del Seveso è ora rientrata ed è durata quasi 5 ore». Lo scrive su Facebook l'assessore del comune di Milano alla Mobilità Marco Granelli in merito allo stato dei fiumi Lambro e Seveso alle ore 8. «Ora iniziano le operazioni di pulizia per riaprire le strade», aggiunge Granelli. «Chiuso il sottopasso Negrotto mentre gli altri in città sono funzionanti. Il sottopasso Rubicone è stato chiuso solo poco nella notte. In corso evacuazione delle comunità del Parco Lambro per prudenza visto che il Lambro continua a salire e nel Parco incomincia ad allagare i prati».

A causa delle forti piogge che si sono abbattute dalla tarda serata di ieri su Milano e provincia poco dopo le 3 il fiume Seveso è esondato nel quartiere Niguarda all’altezza di via Valfurva allagando la strada e provocando alcuni blackout. Per via delle incessanti piogge la fuoriuscita del Seveso è durata per quasi cinque ore ed è rientrante solo verso le 8. Anche il livello del Lambro è salito ed è andato vicino all’esondazione.

Meteo estremo sull'Italia tra nubifragi al nord e caldo record al Sud. E' stata una notte di nubifragi e forti temporali al Nord colpa di una perturbazione in arrivo dalla Spagna che è stata alimentata da aria molto calda e umida con temporali anche di forte intensità con grandine e colpi di vento in particolare su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale e sul Triveneto. A Milano in una sola notte sono caduti picchi di 120-140mm, ben oltre la pioggia media attesa in tutto il mese di maggio (95mm), con esondazione di Lambro e Seveso, allagamenti, blackout e tanti disagi. Grandinate e allagamenti hanno interessato anche Piemonte in particolare l’Alessandrino, e il Piacentino, il Parmense, il Mantovano, il Veronese e il Vicentino, con picchi puviometrici localmente superiori ai 40mm. «Nel frattempo il Sud è stato interessato da una intensa ondata di caldo africano, tanto che per due giorni consecutivi sono stati battuti i record di maggio su diverse aree della Sicilia», sottolinea il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.