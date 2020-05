Incendio Alcamo, in fiamme tipografia: nube nera sulla SS113 VIDEO

Grave incendio ad Alcamo in Sicilia: fiamme in area in cui si trova la tipografia Arti Grafiche Campo in contrada Virgini. Vasta nube nera sopra la SS113 (strada statale 113). Sul posto i vigili del fuoco che stanno effettuando le operazioni di spegnimento, la polizia municipale e volontari dell'associazione di Protezione civile locale Fire Rescue.

Non è ancora chiaro l'origine dell'incendio ad Alcamo. In corso le verifiche. Il rogo sarebbe partito dal retro dell'immobile della tipografia Arti Grafiche Campo, dentro un deposito di carta. La situazione è resa ancor più critica dal forte vento di scirocco e dall'aria irrespirabile a causa del fumo nero. Circa una ventina di auto danneggiate (video Facebook - Maurizio Calandra).