Catania, tangenziale intasata causa incidente vicino Anas VIDEO

Incidente stradale sulla tangenziale di Catania, in direzione del capoluogo etneo e all'altezza di San Giovanni Galermo. L’eliambulanza è arrivata e ha portato via un ferito. Il tutto sarebbe avvenuto all'altezza degli uffici Anas. Ancora sconosciute le cause che avrebbero portato allo scontro tra i due mezzi.

Si è subito creata una fila di macchine a causa dell'incidente stradale sulla tangenziale di Catania, come non si vedeva da tempo a causa del lockdown. Il traffico è rimasto bloccato per circa mezz'ora, poi la corsia è stata liberata.

Sul posto si segnala presenza degli agenti della PolStrada e dei sanitari del 118 che, a quanto pare, a causa delle gravi condizioni di un ferito rimasto coinvolto dall'incidente stradale sulla tangenziale di Catania, avrebbero richiesto l’intervento sul posto dell'eliambulanza.