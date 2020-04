Trikini, mare ai tempi Coronavirus: bikini con mascherina

FALCONARA MARITTIMA - Al mare ai tempi del Coronavirus: arriva il trikini, al classico due pezzi del bikini è abbinata la mascherina della stessa fantasia. I primi due modelli li ha fatti per gioco, in casa, scherzando con le due figlie ma appena la foto è stata messa sui social ha iniziato ad essere virale ed è finita anche su Striscia la Notizia.

E' di Tiziana Scaramuzzo, romana di nascita, ma da 45 anni residente a Falconara Marittima, l’idea del trikini da spiaggia all’epoca della mascherina obbligatoria e del distanziamento sociale a causa dell'emergenza Coronavirus: al classico costume è abbinata la mascherina della stessa fantasia del bikini. «Non pensavo potesse avere tutta questa risonanza - si schermisce Scaramuzzo - e invece ha colpito. L’idea è venuta davvero per gioco. Ho un negozio artigianale, Elexia Beachwear, i costumi li faccio io e vendo soprattutto in questo periodo: Ma con l’attività chiusa, parlando con le mie figlie ho detto che se proprio dovevamo convivere con le mascherine, che mascherine siano, anche al mare. Ho fatto due prototipi, avevo già i costumi da bagno e ho abbinato loro la mascherina dello stesso colore e della stessa stampa. Poi ho pubblicato le foto sulla mia pagina Facebook e su quella Instagram».

Da lì le foto hanno cominciato a fare il giro dei social e sono arrivate le prime richieste. «Se mi copiano l'idea? Pazienza, io non vedo l'ora solo di riaprire il negozio, poi potrò fare il trikini a tutte» dice Scaramuzzo». Nel frattempo ha riconvertito la produzione e ha cominciato a realizzare mascherine munite di tasca a seguito della pandemia Coronavirus.

«La gente le ordina sia al telefono che attraverso i social. Per fuori comune facciamo le spedizioni - spiega -. Sono tutte in cotone, sono lavabili, non sono certificate come quelle mediche, ma possono contenere la mascherina chirurgica perché hanno una taschina». La negoziante ha scelto un prezzo calmierato di 5 euro per la vendita.