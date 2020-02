Coronavirus, in quarantena in hotel di Alassio

ALASSIO - Sono 36 gli astigiani isolati in quarantena all’interno di un hotel di Alassio, dove ha soggiornato una persona risultata positiva al coronavirus Covid-19.

Lo rende noto lo staff di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. Il governatore fa sapere di essere in contatto costante, in queste ore, con il governatore della Liguria, Giovanni Toti, e l’assessore alla Protezione civile della Riviera per seguire la situazione sul coronavirus.

Cirio ha voluto sincerarsi del loro stato di salute circa il coronavirus e assicurarsi che gli venga fornito tutto il supporto necessario, dando la disponibilità del Piemonte a farsi carico dei costi affinchè sia garantita la migliore assistenza possibile. Contatti costanti anche con i sindaci di Alassio e di Asti.

Le immagini del video sono state girate da alcune persone e postate sui social.